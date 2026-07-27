#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
476.07
541.86
6.08
Финансы

Курс доллара снова начал снижаться на торгах 27 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,40 тенге, снизившись на 2,58 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,08 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,65 тенге (-0,60).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-475,1, тенге, евро – по 537,4-543 тенге, рубли – по 5,65-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 июля.

Так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля. Стоимость Brent снижалась на 7,32%, до $84,97 за баррель.

В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 7,56% — до $82,56 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,07 тенге, евро – 541,86 тенге, рубля – 6,08 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 июля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Доллары, деньги, обмен валют, обменник
15:38, 10 июля 2024
Курс доллара начал снижаться на торгах 10 июля
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:39, 27 февраля 2026
Доллар снова подешевел на торгах 27 февраля
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
15:42, 22 июля 2026
Доллар продолжает снижаться на торгах 22 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дияр Аманали
16:11, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: казах Аманали победил грузина Кеделидзе в четвертьфинале
Арина Соболенко
15:52, Сегодня
"Иногда хочется расслабиться": Соболенко о причинах поездки в Австрию после "Уимблдона"
Гуаль о победе &quot;Кайрата&quot; над &quot;Ордабасы&quot;
15:35, Сегодня
"Мы сделали свою работу": Марк Гуаль о победе "Кайрата" над "Ордабасы" в КПЛ
Али Алмас
15:21, Сегодня
Казахстанский борец Али Алмас вышел в полуфинал чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: