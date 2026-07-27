Курс доллара снова начал снижаться на торгах 27 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,40 тенге, снизившись на 2,58 тенге.

Курс российского рубля остался на уровне 6,08 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,65 тенге (-0,60).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-475,1, тенге, евро – по 537,4-543 тенге, рубли – по 5,65-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 июля.

Так, цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля. Стоимость Brent снижалась на 7,32%, до $84,97 за баррель.

В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 7,56% — до $82,56 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,07 тенге, евро – 541,86 тенге, рубля – 6,08 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 июля, можно здесь.