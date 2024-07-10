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Казахстан и Китай будут сотрудничать в области цифровых банковских технологий

разработка цифровых валют, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:13 Фото: pixabay
Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая будут сотрудничать в области разработки цифровых валют, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регулятора рассказали, что банки двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют центральных банков.

"В ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен опытом в области разработки цифровых валют центральных банков (CBDC)", – говорится в сообщении.

Стороны договорились обмениваться знаниями и экспертизой, реализовать совместные исследования в области CBDC, а также развивать компетенции сотрудников через совместное обучение.

Вместе с тем в исполнении целей меморандума будет участвовать также Национальная платежная корпорация Национального банка Казахстана, а со стороны Народного банка Китая – Институт цифровой валюты.

"Подписанный документ подчеркивает важность международного сотрудничества в финансовой сфере и стремление двух стран к инновациям и развитию цифровых технологий", – заключили в НБК.

Ранее стало известно, кто больше инвестирует в Казахстан – Китай, Россия или Турция.

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