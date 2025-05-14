Где в Казахстане стала дороже аренда жилья: сравнение цен по городам

Сколько составила стоимость квадратного метра арендного жилья в апреле 2025 года и в каких городах наблюдается наиболее заметный рост индекса цен на аренду – в материале Zakon.kz.

В апреле 2025 года индекс цен на арендную плату за благоустроенное жилье в Казахстане вырос в среднем на 12,3% по сравнению с апрелем 2024 года согласно данным Бюро нацстатистики. Средняя цена по стране составила 4 558 тенге, тогда как в апреле 2024 года она составляла 4 196 тенге за квадратный метр жилья. Однако стоимость аренды изменилась неравномерно: если в одних городах арендовать жилье стало заметно дороже, то в некоторых динамика роста практически отсутствовала.

В каких городах аренда подорожала больше всего

Наибольший рост индекса цен на аренду зафиксирован в Астане +25,6% (стоимость квадратного метра в апреле 2025 года – 5 005 тенге ), Актобе +22,1% (2 867 тенге), Семей + 21,1% (3 362 тенге). В Талдыкоргане квадратный метр арендного жилья вырос на 18,9%, и в апреле 2025 года цена составила 3 286 тенге. Также аренда заметно увеличилась в Кокшетау, индекс вырос на 17,3% по сравнению с апрелем прошлого года, а стоимость жилья составила 3 179 тенге за квадратный метр.

Фото: Zakon.kz

В Алматы рост индекса за год составил всего 6,6%, стоимость квадратного метра в апреле 2025 года выросла до 5 437 тенге. Отметим, что в числе наиболее дорогих городов по уровню аренды (помимо Алматы и Астаны) Караганда, где стоимость аренды увеличилась до 4 442 тенге. Рост индекса по сравнению с апрелем 2024-го составил 14,2%.

Где рост почти незаметен

Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, в некоторых городах аренда осталась практически на уровне прошлого года. В Туркестане индекс остался на уровне 2024 года. При этом если сравнить стоимость квадратного метра арендного жилья с апрелем 2024 года, то удорожание составило 1,8% (с 2 444 до 2 487 тенге). Незначительно изменился индекс цены на арендную плату за благоустроенное жилье в Кызылорде – на 1,1% и Актау на 2%.

В целом, самое недорогое жилье по размеру арендной платы в апреле было в Таразе и Туркестане: 2 227 и 2 487 тенге за квадратный метр, соответственно. Причем по сравнению с мартом индекс цены в Туркестане снизился на 4,1%. Помимо этого снижение наблюдалось в Талдыкоргане на 2,4%. В то же время наибольший рост индекса за месяц произошел в западных регионах: в Актобе по сравнению с мартом он вырос на 4%, Атырау +3,7% и Актау +3,6%.

А как в целом изменились цены на первичном и вторичном рынке жилья в Казахстане, мы рассказывали в этой статье.