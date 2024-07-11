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В каких городах Казахстана наиболее дешевые стройматериалы

стройматериалы, цены, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 18:36 Фото: Freepik
Как отличаются цены на строительные материалы в разных городах Казахстана и где выгоднее всего купить цемент, краски и обои, сообщает Zakon.kz.

Сделать хороший ремонт – довольно дорогостоящее мероприятие с учетом постоянно растущих цен на строительные материалы. Однако в некоторых случаях сэкономить можно весьма оригинальным способом – покупать стройматериалы в разных частях Казахстана.

По данным Первого кредитного бюро, цены на различные товары для ремонта существенно отличаются в зависимости от конкретного города. Например, наиболее доступный цемент можно купить в Таразе – 1611 тенге за 50 кг, а наиболее дорогой – в Петропавловске, 2548 тенге. Разница выходит в 1,6 раза.

Самый дешевый кафель также продают в Таразе – 3762 тенге за квадратный метр, а в Актау за него придется выложить уже 6898 тенге.

стройматериалы, цены, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 18:36

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Весьма привлекательная цена на строительные смеси в Атырау (3215 тенге за 25 кг), а вот в Павлодаре они более, чем в полтора раза дороже – 5009 тенге.

Водоэмульсионные краски наиболее выгодно покупать в Кокшетау, всего 738 тенге за кило. В Астане этот же товар будет дороже почти в два раза – 1342 тенге. Что касается цен на обои, то, скажем, жителям западных регионов будет выгоднее купить их в Актобе – 10 041 тенге, для сравнения в Атырау рулон обоев может обойтись в 14 630 тенге, или на 40% дороже.

К слову, цены на стройматериалы тесно связаны и со стоимостью жилья. Ранее Zakon.kz рассказывал, как изменились цены на недвижимость в стране за полгода.

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