Снижение базовой ставки: как это отразится на депозитах казахстанцев

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля 2024 года рассказал, что будет с депозитами казахстанцев на фоне снижения базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Сулейменов считает, что снижение базовой ставки на 0,25% – это не такое критическое снижение.

"Депозитная ставка реагировала достаточно гибко на снижение базовой ставки, но тем не менее банки конкурируют друг с другом, чтобы были депозиты. Депозиты – это база для фондирования. Привлекаешь депозиты, потом с них выдаешь кредиты, на этом зарабатываешь... Мы не видели значительного снижения депозитных ставок в среднем по рынку. Ну, и в принципе, здесь отклик будет примерно такой же. Так что существенного снижения депозитных (ставок – Прим. ред.) в результате нашего сегодняшнего решения не ожидаем", – заявил он.

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов отметил, что ставка остается в положительном выражении – она выше инфляции.

"Банки многие поддерживают свои депозитные ставки по своим продуктам тоже в реальном выражении. Но здесь – это палка о двух концах: стоимость депозитов формирует стоимость кредитов. Если мы хотим, чтобы стоимость кредитов снижалась, это разумно, что стоимость депозитов будет тоже реагировать на базовую ставку, здесь важен именно баланс", – указал он.

Он пояснил, что ставки поддерживаются на уровне выше инфляции и с этой точки зрения они обеспечивают реальную доходность депозиторам.

Сегодня, 12 июля 2024 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) сообщили, что принято решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.