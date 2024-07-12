Решение принято: Нацбанк Казахстана выступил с заявлением о базовой ставке

Сегодня, 12 июля 2024 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) рассказали, какое решение принял монетарный регулятор по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 31 мая Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 14,75% до 14,5%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – говорится в релизе, разосланном НБК сегодня.

Также в Нацбанке уточнили, что очередное плановое решение комитета по базовой ставке будет объявлено 29 августа 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

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