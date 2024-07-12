Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Решение принято: Нацбанк Казахстана выступил с заявлением о базовой ставке

Решение принято: Нацбанк Казахстана выступил с заявлением о базовой ставке, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:01 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 12 июля 2024 года, в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК) рассказали, какое решение принял монетарный регулятор по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 31 мая Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 14,75% до 14,5%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", – говорится в релизе, разосланном НБК сегодня.

Также в Нацбанке уточнили, что очередное плановое решение комитета по базовой ставке будет объявлено 29 августа 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:01
Что означает снижение базовой ставки для казахстанцев
, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 12:01

Ранее мы поговорили с экспертами, у которых узнали, как курс тенге может повлиять на решение Нацбанка по базовой ставке. Подробнее об этом здесь.

Читайте также

доллары
В Казахстане проживают 44 тысячи долларовых миллионеров – исследование UBS
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 июля
Тенге, деньги, Казахстан
БРК предоставит частичное гарантирование по кредитам предпринимателей
Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан 2024 год Базовая ставка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: