Какие товары и услуги подорожали в июне по оценкам казахстанцев

Казахстанцы ожидают роста инфляции в ближайшие 12 месяцев, а также отмечают повышение цен на ряд товаров и услуг по итогам июня. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно опросу Национального банка РК по инфляционным ожиданиям населения, в июне 2024 года медианная оценка ожидаемой инфляции в следующие 12 месяцев увеличилась по сравнению с маем на 0,6% и составила 13,3%.

Отмечается, что в структуре ожиданий на год вперед умеренно увеличилась доля высоких инфляционных ожиданий.

Фото: Национальный банк РК

Между тем доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания в июне, снизилась до 75,1%, против 77% в мае. При этом доля граждан, которые отметили рост цен на платные услуги, выросла до 10,4% с предыдущих 8,1%.

"Респонденты в июне среди продуктов питания отметили наибольший рост цен на фрукты и овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, одежды и обуви, бытовой химии. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги". Национальный банк РК

В то же время индекс потребительских настроений в июне 2024 увеличился до 112,2 (в мае 2024 – 111,4). Улучшились оценки респондентов по перспективам развития страны в ближайший год – на 7,3 пункта. Кроме этого, повысилась оценка личного материального положения за последний год на два пункта.