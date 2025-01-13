Как казахстанцы относятся к росту цен на товары и услуги - результаты опроса

Как изменились инфляционные ожидания по итогам декабря, и какого роста цен на товары и услуги ожидают жители Казахстана в ближайшие 12 месяцев, в материале Zakon.kz.

В декабре 2024 года инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев увеличились до 14,6% с 14,1% в ноябре, следует из результатов опроса Национального банка РК по инфляционным ожиданиям.

Подчеркивается, что в последние месяцы инфляционные ожидания населения формируются на фоне колебаний номинального обменного курса, а также ускорения годовой инфляции в декабре 2024 года. Одновременно с этим наблюдается улучшение потребительских настроений за счет увеличения оценок по перспективам развития страны и личного материального положения.

Так, например в оценках ожиданий увеличилась оценка по перспективам развития страны в ближайший год на 1,3 пункта, до 130,4.

Кроме этого, в оценках текущего состояния увеличились показатели личного материального положения за последний год на 2,6 пункта, составив 101,9, а также готовность к крупным покупкам на 5,1 пункта до 108,6.

Фото: Национальный банк РК

Согласно опросу по инфляционным ожиданиям в декабре, 22,1% респондентов сообщили, что их материальное положение за последние 12 месяцев скорее ухудшилось, 24% заявили об улучшении благосостояния. Большинство граждан или 49,4% отметили, что их материальная ситуация за год не изменилась. При этом, ожидают улучшения своего положения в следующие 12 месяцев 35,7% опрошенных.

Цены на продукты

Добавим, что 43,1% граждан, участвовавших в опросе посчитали, что за прошлый месяц цены на товары и услуги выросли умеренно, 37,8% респондентов сообщили, что цены "выросли очень сильно". При этом, 70,1% людей отметили, что быстрее в декабре увеличивались цены на продукты питания, для 15,9% сильнее дорожали на непродовольственные товары, и только 11,5% пришлось на платные услуги.

Фото: Национальный банк РК

"Наибольшее количество респондентов в декабре 2024 года среди продуктов питания отметили рост цен на фрукты и овощи, мясную продукцию, сыр и колбасы. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги". Нацбанк РК

Что касается ожиданий на следующий месяц, то 48,2% участников опроса предполагают, что цены на товары и услуги вырастут умеренно, а 32,8% ожидают сильного роста цен. При этом, 16,8% считают, что цены вырастут более, чем на 20% в следующие 12 месяцев. В то же время, большая часть респондентов — 45,6% полагают, что цены будут расти так же, как и сейчас, чуть больше трети граждан (30,2%) ожидают, что цены будут расти быстрее, чем сейчас.

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