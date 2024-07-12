Курс доллара после снижения вновь начал расти на торгах 12 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,03 тенге, поднявшись на 0,80 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,28 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,5-477,1 тенге, евро – по 513,5-517,5 тенге, российские рубли – по 5,33-5,43 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,80%, до 86,08 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 1,02%, до 83,46 доллара за баррель.

В целом, с начала недели нефть Brent подешевела на 0,47%, WTI подорожала на 0,44%.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,26 тенге, евро – 514,48 тенге, рубля – 5,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.