Курс доллара после снижения вновь начал расти на торгах 12 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,03 тенге, поднявшись на 0,80 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 65,28 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,5-477,1 тенге, евро – по 513,5-517,5 тенге, российские рубли – по 5,33-5,43 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 июля.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,80%, до 86,08 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 1,02%, до 83,46 доллара за баррель.
В целом, с начала недели нефть Brent подешевела на 0,47%, WTI подорожала на 0,44%.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,26 тенге, евро – 514,48 тенге, рубля – 5,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.