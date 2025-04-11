Что будет с ипотеками банков при новом КПН, рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 апреля 2025 высказался о рисках для банков в части выдачи ипотеки населению при новом корпоративном подоходном налоге (КПН), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будет ли Нацбанк контролировать, чтобы банки не завышали ставки по ипотеке под предлогом нового КПН в 25% – такая норма предлагается проектом нового Налогового кодекса. Документ находится на рассмотрении Мажилиса.

"В условиях высокой ставки мы вынужденно находимся в умеренно жестких денежно-кредитных историях. Когда ставка 16,5% базовая, естественно, ипотечная ставка будет выше – 20% и выше. И рыночная ипотека при таких ставках, на мой взгляд, большой вызов. До тех пор, пока базовые ставки не снизятся, нужно полагаться на ипотечные программы государственных институтов развития. Рыночная ипотека под 20% с учетом ее длины в 15-20 лет – это колоссальная переплата и, на мой взгляд, может вызвать определенную нестабильность и в личных финансах", – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, если какие-то банки этим активно будут заниматься, то это может вызвать вопросы по их финансовой стабильности.

"Мы, безусловно, за развитие конкуренции, в любых сегментах финансового рынка, включая ипотеку. Но нужно быть объективными и честными – при нынешней ставке рыночная ипотека – это неподъемное бремя. Нужно пользоваться государственными программами", – резюмировал он.

9 апреля 2025 года министр национальной экономики Серик Жумангарин подтвердил возможность удорожания банковских услуг на фоне повышения КНП.