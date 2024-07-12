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Запрет на снятие пенсионных накоплений: когда может быть принято решение, рассказал глава Нацбанка

ЕНПФ, Казахстан, Нацбанк , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 12 июля 2024 года высказался касательно предложения казахстанских экспертов о запрета на снятие пенсионных накоплений, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались позицией Нацбанка касательно отмены досрочного изъятия денег из ЕНПФ.

"Сейчас пенсионная система Казахстана нуждается в совершенствовании. Об этом говорили и говорит сам социальный блок правительства, об этом говорят и специалисты, и это мы тоже знаем. Сейчас она стабильна, но в будущем, если мы не предпримем каких-то шагов, могут быть определенные вопросы", – заявил он.

Один из элементов пенсионной системы, по его словам, возможность досрочного изъятия пенсионных накоплений сверх порога достаточности.

"Будет ли он сохранен, будет ли повышен этот порог достаточности либо вообще отменена будет эта возможность, мне кажется, можно будет говорить после того, как мы всю эту систему посмотрим в целом, потому что у нас система очень непростая. У нас есть солидарная пенсия, у нас есть пенсия базовая, выплачиваемая государствам, у нас есть накопительный компонент пенсии. Поэтому до тех пор, пока мы все эти компоненты не посмотрим, как они друг с другом работают, как они будут влиять на те или иные группы населения, говорить об отдельном элементе, что "вот уже сегодня мы вот это сделаем или не сделаем, разрешим или не разрешим изъятие", пока я бы воздержался", - подчеркнул глава Нацбанка.

По его словам, сейчас Нацбанк работает совместно с министерством труда и социальной защиты населения.

"Мы хотим до конца года к каким-то решениям прийти в целом по системе. И что будет с возможностью досрочного изъятия, будет понятно тогда", - резюмировал Тимур Сулейменов.

26 июня по этому вопросу высказалась и министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

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