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Глава Нацбанка высказался о монопольном положении "Отбасы банка" на рынке жилищных накоплений

Отбасы банк, Казахстан, Нацбанк , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля 2024 года рассказал, как долго "Отбасы банк" может оставаться в качестве монополиста на рынке ипотечных займов, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что сейчас рынок может практически все финансовые решения делать лучше, чем государственные органы или организации.

"Помните, у нас не было коммерческих банков, а был госбанк СССР, Казахской ССР, в котором было все – кредит там брать, ссуду, займ, облигации государственного займа, платежи – все делалось через один государственный банк. Потом вдруг появились сотни банков коммерческих, то есть рынок пришел. Потом консолидировалась это все. Сейчас в Казахстане 21 банк. Но нам сейчас даже мысль не придет, что для того, чтобы оплатить что-то, надо ходить в один государственный банк, в какую-то государственную организацию. Это все делает рынок. Поэтому постепенно все финансовые продукты, это абсолютно рыночная вещь, должны быть в рынке, наравне", – заявил он.

При этом он сообщил, что "Отбасы банк" в свое время создавался по немецкой системе, чтобы там был именно государственный банк.

"Может быть, такая ситуация и оправдана. Я считаю, что она была точно оправдана, потому что она отработала, помогла десяткам тысяч людей накопить (и приобрести жилье – Прим. ред.). Может быть, что-то будет предложено в виде какого-то опорного банка в виде Жилстройсбербанка. Но и смогут, даже на тех же условиях или лучших условиях, и банки второго уровня участвовать в системе сбережений. Пока деталей, прям вот так сказать, что положили на стол предложение, и мы его изучаем, этого нет. Но в целом мы, конечно, считаем, что финансовый рынок, именно рынок, способен предлагать инструменты практически все, что и государство", – уверен глава Нацбанка.

Ранее он высказался о ситуации на валютном рынке Казахстана.

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