Глава Нацбанка о ситуации на валютном рынке: Нужно следить за курсом тенге, а не доллара

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 12 июля рассказал, каким может быть курс тенге. Он же объяснил ослабление национальной валюты, сообщает Zakon.kz

Он призвал следить больше за курсом тенге, нежели доллара.

"Мы как финансовый макрорегулятор всегда говорим, что мы живем в нашей стране, у нас платежное средство, национальная валюта тенге. Именно в тенге мы оплачиваем товары, именно в тенге мы сберегаем, в тенге мы берем кредиты, в тенге мы кладем в депозиты. Поэтому для нас тенге гораздо важнее. На доллар мы должны смотреть только тогда, когда выезжаем за рубеж, когда у кого-то дети учатся или родственники. Это вот те ситуации, когда на доллар нужно смотреть. В остальных случаях надо всегда смотреть на свою собственную, национальную валюту. Нас должен волновать именно наш тенге, какая у нас инфляция складывается. Курс доллара должен нас волновать может в таких информационных целях, экспертных целях и когда мы выезжаем за границу", – заявил он.

При этом Сулейменов напомнил, что год начался с курса 455 тенге за доллар. Затем под влиянием дополнительных трансфертов из Нацфонда курс тенге значительно переукрепился – уходил до 440. Потом на какое-то время "сходил" до 480.

Основной же фактор переукрепления в первом полугодии, по его словам, реализация трансфертов из Нацфонда.

"Под влиянием фискальных проблем вы знаете, к сожалению, недопоступления по налогам были у Минфина и у правительства, и по КПН, и по НДС, приходилось... продавать больше трансфертов из Нацфонда. То есть на текущий момент почти 80% трансферта было реализовано. Когда ты реализуешь трансферты из Национального фонда, ты берешь валюту, приносишь ее на внутренний рынок и продаешь. Когда на рынке появляется больше предложений валюты, естественно, курс ее припадает. Именно это и влияло на переукрепление тенге в первой половине этого года. Фундаментальных факторов не было, потому что экономика росла медленнее, чем в прошлом году... Стали меньше продавать – курс вернулся к фундаментальным значениям", – пояснил глава Нацбанка.

При этом он не исключил вероятность дополнительных трансфертов из Нацфонда.

"Вопрос лучше адресовать к Минфину и Министерству нацэкономики. Но просто нужно смотреть, что если 80% трансфертов уже продано, по состоянию на полгода, вполне возможно, что правительство будет предлагать какие-то дополнительные трансферты. Но давать какие-то точные прогнозы по курсу тенге невозможно, так как на это влияют многие факторы – фундаментальные и рыночные факторы, каким они будут, никто не знает. Если на рынке будут реализовываться дополнительные трансферты, то, конечно, курс доллара снизится. Но будут они или нет (дополнительные трансферты. – Прим. ред.), это зависит от решения правительства", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее были представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 12 июля 2024 года.