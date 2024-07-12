Политолог о всеобщем декларировании: Это инструмент в борьбе с коррупцией

Политолог Эдуард Полетаев считает, что тенденции экономической политики Казахстана направлены на изменения в системе налогового администрирования, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в этом году в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования населения. Не позднее 15 сентября текущего года декларацию об активах и обязательствах в электронном виде должны будут сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

"Данная система должна послужить инструментом в борьбе с теневой экономикой и коррупцией, а также усилить роль государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет. Введение всеобщего декларирования обязывает граждан предоставлять информацию о своем имуществе и доходах государству", – написал Эдуард Полетаев на своей странице в Facebook.

По его мнению, ранее в Казахстане не было четкой взаимосвязи налогового администрирования с развитием экономики. В итоге налоговое администрирование развивалось само по себе, а экономическая деятельность налогоплательщиков – отдельно от него.

"В современных условиях главным смыслом преобразований является приведение налогового администрирования в соответствие с потребностями развития государства и новым курсом экономической политики. Прозрачными должны стать не только доходы граждан от всех источников в течение календарного года, но и размер произведенных ими трат, который должен соответствовать величине доходов", – подчеркнул политолог.

Он также отметил, что некоторые казахстанцы выражают свое недовольство, считая процесс декларирования сложным и трудоемким.

"Однако подобная практика широко используется во многих странах мира и доказала свою эффективность. Для граждан, которые получили свое имущество и доходы законным путем, всеобщее декларирование не должно вызывать опасений. Подробная информация о процессе декларирования доступна на официальных сайтах egov.kz и kgd.gov.kz. Также функционируют контакт-центры, предоставляющие консультации населению", – заключил эксперт.

Ранее в ДГД Алматы ответили на самые популярные вопросы алматинцев по декларированию. Подробнее можно узнать здесь.

