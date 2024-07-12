В ДГД Алматы ответили на самые популярные вопросы алматинцев по декларированию

Департамент государственных доходов Алматы выпустил на базе ИС "Параграф" специальное обращение к гражданам с разъяснением правил всеобщего декларирования, а также процедуры легализации автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В ДГД по городу Алматы рассказали, будут ли учтены налоговыми органами денежные средства на крупную покупку, сумма которой не была ранее указана в 250.00 форме "Декларация об активах и обязательствах физического лица" в соответствии с положением статьи 165 НК свыше 10 000 МРП.

По словам руководителя Управления разъяснительной работы ДГД Алматы Айжан Бекеевой, для определения налогооблагаемого дохода физлица, в том числе с использованием косвенных методов, налоговые органы имеют право использовать данные, полученные от уполномоченных органов, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, третьих лиц, компетентных органов, иностранных государств и других источников информации.

Следовательно, информация о наличии денежных средств, превышающих 10 000 МРП (размер МРП с января 2024 года – 3692 тенге), может быть подтверждена сведениями, представленными банками второго уровня.

Легализация автомобилей в форме 270.00

Также Айжан Бекеева объяснила, как учитывать легализацию автомобилей в форме 270.00 "Декларация о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления". Многих казахстанцев интересует, какой указывать источник покрытия расходов, если авто было куплено в 2022 году, а легализовано в 2023 году.

"В Декларации за 2023 год необходимо отразить факт легализации автомобиля, приобретенного в 2022 году, без указания источников покрытия расходов, так как приобретение произошло в предыдущем отчетном периоде", – отметила руководитель Управления разъяснительной работы ДГД Алматы.

Кредиторская задолженность в декларации

Кроме того, специалист ответила и на частый вопрос от казахстанцев: "В какой срок необходимо нотариально заверить кредиторскую и дебиторскую задолженность физического лица по состоянию на 31 декабря 2023?"

"Декларированию подлежат активы и обязательства, находящиеся в Республике Казахстан и за ее пределами. В том числе и кредиторская и дебиторская задолженность. Таким образом, документом, подтверждающим наличие кредиторской и дебиторской задолженности за пределами страны, может быть любой нотариально удостоверенный документ в соответствии с законодательством иностранного государства". Айжан Бекеева

Она добавила, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег или вещей, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Казахстана или соглашением сторон.

"Нотариус может по желанию сторон удостоверять сделки, для которых законодательством не предусмотрена обязательная нотариальная форма. Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых для этого документов. В этой связи, в случае, если стороны осуществили передачу денег до обращения к нотариусу, при этом намерения сторон свидетельствуют об их воле нотариально удостоверить договор займа, то нотариус вправе ее удостоверить". Айжан Бекеева

Таким образом, нотариально удостоверить договор займа по факту передачи денег до 31 декабря 2023 года возможно до 15 сентября 2024 года в случае предоставления сторонами займа всех необходимых для этого документов.

Более подробная видео инструкция в ролике ДГД Алматы и ИС "Параграф".

Ранее в департаменте рассказали гражданам о деталях всеобщего декларирования и проверки мобильных переводов.