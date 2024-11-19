Политолог ответил на критику смены часового пояса в Казахстане

По мнению политолога Эдуарда Полетаева, решение об изменении часового пояса в Казахстане является научно обоснованным и экономически целесообразным, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что ключевым моментом для принятия этого решения стали многочисленные обращения жителей Костанайской и Кызылординской областей.

"Люди, проживающие в этих двух регионах, поднимали вопрос, касающийся времени, в течение нескольких лет. Именно поэтому 19 января этого года правительство приняло решение применить на территории Казахстана 5-часовой пояс. Для этого были внесены изменения в постановление "О порядке исчисления времени". Стоит отметить, что прежде чем принять это решение, в РК провели большую исследовательскую работу. Была создана специальная Межведомственная рабочая группа, в которую вошли депутаты Парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, а также специалисты различных институтов и общественных объединений. Группа занималась исчислением времени. По результатам проведенных исследований составлен отчет, в котором отражены все научно обоснованные доводы для изменения часового пояса". Эдуард Полетаев

По словам Эдуарда Полетаева, положительное заключение об установлении часового пояса UTC+5 для центральных и восточных областей Казахстана дали и представители Международного альянса сторонников природного времени (IANT).

"Общеизвестно, что 5-часовой пояс соответствует географической долготе. Несмотря на критику, которую некоторые казахстанцы выражают по поводу реализации данной инициативы, считаю, что плюсов очень много. Переведя часы на час вперед, граждане страны вернулись к привычному ритму жизни, синхронизировались наши биологические часы. Пользу получила и казахстанская экономика. Лучше стала налажена координация между жителями регионов, упрощена логистика. Кроме того, с введением единого времени Казахстан стал ближе к часовым поясам своих основных торговых партнеров, что позволит нашей республике лучше интегрироваться в глобальную экономику и нарастить объемы международной торговли".

Если вспомнить историю, прежний часовой пояс UTC+6 в Казахстане впервые ввели в 1930-1931 годах, при этом большая часть страны фактически находится в 5-часовом поясе, продолжает политолог.

"В советское время естественный часовой пояс в Казахстане меняли восемь раз. Было это все в приказном порядке и делалось для удобства развития командно-плановой экономики. В результате проводимых реформ казахстанцы жили в часовых поясах, несоответствующих природному циклу. Иными словами, 5-часовой пояс, который многие граждане страны считают экспериментом, абсолютно не новшество для нашей республики. Напротив, это возврат к так называемому исторически оправданному времени". Эдуард Полетаев

Подчеркивается, что выбор в пользу 5-часового пояса сегодня сделал не только Казахстан. По словам Эдуарда Полетаева, это мировая тенденция.

"Из 195 стран – 117 государств выбрали время, которое максимально приближено к стандартному часовому поясу. Между тем, повторюсь, в Казахстане есть граждане, которые не обладают специальными познаниями "временного вопроса", однако активно продвигают в социальных сетях негативную позицию, связанную с применением в РК 5-часового пояса. Напомню, что в стране даже была запущена петиция. Рабочая группа, которая ее рассматривала, дополнительно изучила все аргументы. Моментов, которые могли бы негативно влиять на здоровье и экономику, не выявлено", – резюмировал политолог.

И добавил: по этой причине специалисты порекомендовали "необоснованно недовольным" гражданам постараться адаптироваться к стандартному часовому поясу.