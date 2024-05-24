Доллар снова вырос: каким будет курс на следующей неделе

После укрепления тенге в середине недели нацвалюта потеряла позиции к пятнице и вновь откатилась до 443 тенге за доллар. Каким будет курс на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

По сообщению Казахстанской фондовой биржи (KASE) по итогам дневных торгов в пятницу, 24 мая, средневзвешенный курс доллара составил 443,16 тенге. Таким образом, за два дня нацвалюта ослабла на 1,37 тенге после укрепления во вторник и среду до 441,8 тенге.

Фото: Национальный банк РК

По словам ведущего аналитика АФК Зарины Скрипченко, давление на курс нацвалюты могли оказывать негативные внешние факторы. В том числе нефтяные котировки, которые снижаются пятую сессию подряд.

"Индекс доллара, наоборот, показывает постепенный рост. Подобная динамика, вероятно, связана с усиливающимися ожиданиями участников мировых рынков более длительного сохранения высоких процентных ставок в США", – пояснила Зарина Скрипченко.

C одной стороны, это делает доллар привлекательным инструментом для инвестиций, а с другой – способствует некоторому замедлению американской экономики и, соответственно, снижению спроса на нефть со стороны основного ее потребителя.

Аналитик Анна Бодрова считает, что внутридневные колебания тенге не слишком большие, что хорошо укладывается в концепцию сдержанной волатильности.

"Внутренний новостной фон стабилен. Инвесторы ожидают в ближайшее время публикации данных по реальному росту ВВП за январь-апрель". Анна Бодрова

При этом на следующей майской неделе у тенге есть шансы укрепиться, считает Бодрова. Это может произойти за счет усиленных продаж Нацбанком валюты в рамках налогового периода. Эксперт полагает, что под влиянием этого доллар США может снизиться до 438 тенге, однако как только поток валютной ликвидности сократится, курс вернется на текущие позиции.

Зарина Скрипченко полагает, что влияние налогового периода на курс тенге на следующей неделе будет зависеть от объемов инвалюты, которую осталось конвертировать казахстанским компаниям, имеющим валютную выручку.

"В случае, если основной объем, необходимый для квартальных налоговых выплат, уже конвертирован и готов к уплате в бюджет, заметного укрепления ожидать не стоит". Зарина Скрипченко

Факторы поддержки тенге носят более сиюминутный характер, подчеркивает замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали. Тем не менее для тенге продолжают быть благоприятными факторами все еще высокие ставки в национальной валюте и интерес нерезидентов к тенговым инструментам.

При этом в краткосрочном периоде серьезных переоценок в сторону ослабления курса тенге сложно ожидать, так как основные факторы такой динамики носят средне-долгосрочный характер, пояснил эксперт.

"Более фундаментальные факторы в предстоящие месяцы придают скорее фон ослабления тенге, так как спрос на товарный импорт начинает стабилизироваться, а рост расходов на импорт услуг еще не реализовывается. Также, исходя из графика трансфертных выплат, суммы трансфертов в бюджетных целях должны стать более умеренными во второй половине года, в совокупности выводя на склонность тенге к некоторой переоценке в этот период". Жаннур Ашигали

Иных факторов, способных существенно повлиять на курс нацвалюты на следующей неделе, аналитики не назвали. Однако в АФК отметили, что некоторая волатильность пары USDKZT также может быть связана с предстоящим 31 мая очередным заседанием Нацбанка РК, где будет озвучено решение по базовой ставке.

Согласно опросу АФК, проведенному в начале мая, половина экспертов финрынка ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 14,75%, тогда как вторая часть опрошенных прогнозировала ее снижение на 25-50 базисных пунктов.

В целом ожидается, что на последней майской неделе доллар США будет находиться в рамках 439-446 тенге, евро – 480-485 тенге, рубль – 4,85-5,00 тенге, китайский юань – 60-62 тенге.