Курс доллара снова вырос на торгах 16 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,62 тенге, поднявшись на 2 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,13 тенге (+0,15).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,7-476,9 тенге, евро – по 515,5-519,5 тенге, российские рубли – по 5,25-5,37 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 июля.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,86%, до 84,12 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,92%, до 80,10 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 472,49 тенге, евро – в 515,44 тенге, рубля – в 5,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 июля, можно здесь.