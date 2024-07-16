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Курс доллара снова вырос на торгах 16 июля

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,62 тенге, поднявшись на 2 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,13 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,7-476,9 тенге, евро – по 515,5-519,5 тенге, российские рубли – по 5,25-5,37 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,86%, до 84,12 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,92%, до 80,10 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 472,49 тенге, евро – в 515,44 тенге, рубля – в 5,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 июля, можно здесь.

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