Курс доллара вырос на торгах 16 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,34 тенге, поднявшись на 1,81 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,06 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,81 тенге (+0,70).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473, 2 тенге, евро – 539,8-545,3 тенге, рубли – 5,70-5,85 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 июля.
Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,28%, до $84,95 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 0,19%, до $79,45 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,71 тенге, евро – 536,17 тенге, рубля – 6,01 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 июля, можно здесь.