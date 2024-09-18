В каких регионах Казахстана больше всего подорожали продовольственные товары

В каких регионах страны ускорилась инфляция по итогам августа, и где произошел наибольший рост цен на продовольственные товары, в материале Zakon.kz.

Годовая инфляция в августе 2024 года составила 8,4%, снизившись по сравнению с июлем (8,6%), такие данные приводит Национальный банк РК. Рост цен в годовом выражении на продовольственные товары остался неизменным на уровне 5,5%, на непродовольственные товары ускорился до 7,7% с 7,3% в июле, а на платные услуги замедлился до 13,6%, против 14,5% в июле.

При этом, годовая инфляция ускорилась в 8 регионах, замедлилась также в 8 регионах, и в 4 осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 10 регионах. Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане (10,5%) и Мангистауской области (10,2%)

Фото: Национальный банк РК

Согласно данным Нацбанка, продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране в Алматы (8,3%), Мангистауской (7,2%), Жетысуской (7,1%), Атырауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской (по 6,5%), Западно-Казахстанской (5,9%), Павлодарской и Абайской (по 5,7%) областях.

Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране отмечен в Мангистауской (13%), Туркестанской (12,5%), Карагандинской (9,6%), Западно-Казахстанской (8,9%), Северо-Казахстанской (8,5%) областях, а также городах Астана и Шымкент (по 8%).

Выше общереспубликанского уровня (13,6% год к году) цены на платные услуги выросли в следующих регионах: Павлодарская (18,9%), Атырауская (17,8%) области, Астана (17,7%), Жамбылская (16%), Восточно-Казахстанская (15,6%), Акмолинская (15,3%), Актюбинская (15,0%), Западно-Казахстанская (14,9%), Абайская (14,5%), Северо-Казахстанская (14,3%), Карагандинская (14,1%), Кызылординская и Жетысуская (по 13,8%) области.

Ранее, Zakon.kz сообщал, какие услуги заняли львиную долю в росте инфляции.