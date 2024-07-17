Прокуратура Шымкента вернула государству почти 6 млрд тенге

Прокуратура Шымкента за первое полугодие 2024 года возвратила государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что речь идет о демонополизации экономических ресурсов.

"Так, судом удовлетворен иск прокуратуры о возврате государству незаконно приобретенного гражданином Ибрагимом Б. земельного участка с имеющимися сооружениями". Прокуратура города Шымкент

Указанное недвижимое имущество с оценочной стоимостью 357,7 млн тенге передано в Управление государственного имущества и приватизации города Шымкент.

Ранее Антикор отчитался, что за 2,5 года вернул государству 1,07 трлн тенге.