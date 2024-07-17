Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прокуратура Шымкента вернула государству почти 6 млрд тенге

Прокуратура Шымкента вернула государству почти 6 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:45 Фото: freepik
Прокуратура Шымкента за первое полугодие 2024 года возвратила государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что речь идет о демонополизации экономических ресурсов.

"Так, судом удовлетворен иск прокуратуры о возврате государству незаконно приобретенного гражданином Ибрагимом Б. земельного участка с имеющимися сооружениями". Прокуратура города Шымкент

Указанное недвижимое имущество с оценочной стоимостью 357,7 млн тенге передано в Управление государственного имущества и приватизации города Шымкент.

Ранее Антикор отчитался, что за 2,5 года вернул государству 1,07 трлн тенге.

Читайте также

Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
Как казахстанцам подать заявление на назначение АСП
Как казахстанцам подать заявление на назначение АСП
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Константин Вноровский
Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: