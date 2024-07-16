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Антикор вернул государству 1,07 трлн тенге

Вернул государству 1,07 трлн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:13 Фото: акимат города Алматы
Антикоррупционная служба в рамках завершенных уголовных дел с начала года возместила порядка 195 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Цифры озвучил председатель агентства Асхат Жұмағали в ходе заседания коллегии.

Всего за 2,5 года борьбы с коррупцией, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге.

"В современных условиях средства зачастую выводятся в другие юрисдикции и поэтому серьезное значение имеет международное сотрудничество по установлению и возвращению украденного".

Агентство активно сотрудничает с международными правоохранительными сетями – GlobE при ООН, Группой Эгмонт, CARIN и ARIN, что значительно ускоряет и упрощает обмен информацией с иностранными партнерами.

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В Антикоре отметили важность двустороннего сотрудничества с конкретными странами, благодаря которому из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран возвращено в страну более 736 млн долларов в виде денег, ценных бумаг, недвижимости, драгоценностей.

На сегодня агентством заключено 13 меморандумов с антикоррупционными ведомствами, из которых четыре подписаны в текущем году. А именно с Азербайджаном, Гонконгом, Катаром и Россией.

В планах Антикоррупционной службы дальнейшее расширение сотрудничества в трех основных векторах – Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

В январе Антикор отчитывался о возвращении активов почти на триллион тенге.

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