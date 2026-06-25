Недвижимость и земли на сотни миллионов тенге вернули государству после проверки

В пресс-службе прокуратуры Атырау рассказали Zakon.kz о том, как им удалось вернуть государству имущество стоимостью свыше 700 миллионов тенге.

Согласно данным ведомства за 25 июня 2026 года, в ходе анализа законности в сфере земельных отношений и управления государственным имуществом прокуроры выявили факты неэффективного доверительного управления.

Так, местный исполнительный орган передал индивидуальному предпринимателю цокольное помещение стоимостью 93,7 млн тенге.

Несмотря на то, что предприниматель не исполнял условия договора, местный исполнительный орган долгое время не принимал меры по своевременному изъятию объекта.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений законности, в том числе и по другим аналогичным случаям.

В итоге по результатам рассмотрения на государственный баланс возвращены объекты недвижимости общей стоимостью свыше 400 млн тенге.

Кроме того, приняты меры по наведению порядка в сфере землепользования.

В частности, по акту прокурорского надзора в доход государства возвращено 28 земельных участков общей стоимостью 300 млн тенге, которые на протяжении длительного времени не осваивались по целевому назначению.

Немного ранее мы рассказывали, что плотину на озере Иссык вернули государству из-за проваленного инвестпроекта.