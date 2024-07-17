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Законодательство РК

Ближе к 20 триллионам: насколько выросли депозиты физических лиц в Казахстане

депозиты, объем, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:14 Фото: Freepik
Депозиты в депозитных организациях Казахстана в июне 2024 года показали заметный месячный прирост. Насколько увеличились депозиты в годовом выражении, в материале Zakon.kz.

Общий объем депозитов в Казахстане в июне 2024 года достиг 35,7 трлн тенге, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем года (34,4 трлн тенге в мае), указано в данных Национального банка РК. Это самый большой месячный прирост в текущем году.

Отметим, что всего с начала года депозитная база приросла почти на 2 триллиона тенге – с 33,8 трлн в январе (рост + 5,8%). В годовом выражении рост еще более существенный – по сравнению с июнем 2023 года (31,2 трлн тенге) портфель депозитов увеличился на 14,5%, или на 4,5 трлн тенге.

депозиты, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:14

Фото: Zakon.kz

В разрезе валют на депозиты в тенге приходится 77,7%, или 27,7 трлн тенге. Почти до 8 трлн выросли депозиты в иностранной валюте, рост по сравнению с маем составил 3,1%.

Отметим, что депозиты физических лиц по итогам июня достигли отметки в 19,9 трлн тенге – это 55,6% от всего объема вкладов. При этом в годовом выражении депозиты физлиц приросли на 21% – с 16,4 трлн в июне 2023 года.

депозиты, тенге, инвалюты, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 18:14

Фото: Zakon.kz

На депозиты небанковских юридических лиц пришлось 15,8 трлн тенге. Рост по сравнению с маем составил 3,8%, в годовом выражении база также увеличилась на 7,3%. Отметим, что основную долю в этом сегменте составляют тенговые вклады, на них приходится более 75%.

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, как снижение базовой ставки в июле на 0,25% может отразиться на депозитах казахстанцев.

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