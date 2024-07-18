Статистика недвижимости: сколько квартир ввели в эксплуатацию в Казахстане

Как изменилось количество новых квартир, введенных в эксплуатацию в Казахстане, и в каких городах наблюдается наибольшее снижение за год, в материале Zakon.kz.

В июне 2024 года в Казахстане в эксплуатацию введено 10,9 тыс. квартир. Это на 19% меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики Первого Кредитного Бюро (ПКБ). Отмечается, что этот уровень стал самым низким для июня месяца с 2020 года.

Аналогичные пятилетние минимумы зафиксированы в двух крупнейших городах: Алматы – 2,1 тыс. единиц, что на 29%, чем в июне прошлого года, в Астане снижение на 3,2 тыс. единиц. В процентном соотношении это те же 29%.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

"Но если смотреть на полугодие в целом, то картина меняется на противоположную – показатели становятся рекордными, чему во многом способствовал исключительно удачный март". ПКБ

По подсчетам Бюро, в январе-июне в РК введено 51,4 тыс. квартир, что стало самым высоким значением за этот период по крайней мере с 2014 года. При этом в Алматы и в Астане также отмечены максимумы для первого полугодия около 12 и 20 тыс. квартир, соответственно. В ПКБ указывают, что в этих расчетах не учитывается индивидуальная застройка.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как изменились цены на недвижимость в разрезе городов и регионов за январь-июнь 2024 года.