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Законодательство РК

Статистика недвижимости: сколько квартир ввели в эксплуатацию в Казахстане

недвижимость, квартиры, жилье, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 09:36 Фото: Freepik
Как изменилось количество новых квартир, введенных в эксплуатацию в Казахстане, и в каких городах наблюдается наибольшее снижение за год, в материале Zakon.kz.

В июне 2024 года в Казахстане в эксплуатацию введено 10,9 тыс. квартир. Это на 19% меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики Первого Кредитного Бюро (ПКБ). Отмечается, что этот уровень стал самым низким для июня месяца с 2020 года. 

Аналогичные пятилетние минимумы зафиксированы в двух крупнейших городах: Алматы – 2,1 тыс. единиц, что на 29%, чем в июне прошлого года, в Астане снижение на 3,2 тыс. единиц. В процентном соотношении это те же 29%.

квартиры, ввод, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 09:36

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

"Но если смотреть на полугодие в целом, то картина меняется на противоположную – показатели становятся рекордными, чему во многом способствовал исключительно удачный март".ПКБ

По подсчетам Бюро, в январе-июне в РК введено 51,4 тыс. квартир, что стало самым высоким значением за этот период по крайней мере с 2014 года. При этом в Алматы и в Астане также отмечены максимумы для первого полугодия около 12 и 20 тыс. квартир, соответственно. В ПКБ указывают, что в этих расчетах не учитывается индивидуальная застройка.

Ранее Zakon.kz рассказывал, как изменились цены на недвижимость в разрезе городов и регионов за январь-июнь 2024 года.

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