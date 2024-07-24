Курс доллара вырос на торгах 24 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,09 тенге, поднявшись на 1,26 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,05 тенге (+0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,3-475,1 тенге, евро – по 513-517 тенге, российские рубли – по 5,31-5,43 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,67%, до 81,55 доллар за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,70%, до 77,50 долларов за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 472,62 тенге, евро – 513,22 тенге, рубля – 5,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июля, можно здесь.