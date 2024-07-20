Альтернатива депозитам: насколько выгодно хранить деньги в золотых слитках

Как изменилась стоимость золота за последние годы и можно ли рассматривать желтый металл как альтернативу депозитам или акциям – мнениями об этом с Zakon.kz поделились специалисты.

На этой неделе цена на золото достигла рекордного значения в 2 478,65 долларов за унцию. Как сообщал Investing.com, эксперты связывали этот рост с оптимизмом в отношении снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

В результате все эти события положительно отразились и на стоимости золота в Казахстане. Согласно данным Нацбанка РК, только за минувшую неделю стоимость одного грамма золота выросла на 3%, достигнув к 19 июля отметки в 37 835,29 тенге.

Немного истории

По словам президента Ассоциации обменных пунктов РК Арчина Галимбаева, в 2017-2018 годах, когда начали активно вводиться золотые слитки, цена за грамм золота была в разы меньше. Если смотреть на те же данные Нацбанка, то на 19 июля 2018 года стоимость за 1 грамм золота составляла 13 554 тенге, или в 2,8 раза меньше текущего уровня. Цена за унцию тогда находилась в пределах 1200-1300 долларов за унцию.

Арчин Галимбаев отмечает, что на тот момент появление золотых слитков на рынке стало успешным шагом. В первую очередь это несколько снизило давление на наличные доллары, которые все еще пользовались большой популярностью, люди стали переводить деньги из валюты и выбирать для хранения средств желтый драгметалл. По мнению главы Ассоциации, уже тогда было очевидно, что в долгосрочной перспективе инвестирование в золото может быть весьма перспективным для казахстанцев.

По данным Нацбанка, в первом квартале 2024 года наибольшей популярностью среди покупателей пользовались слитки весом 10 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 43 039 штук. Далее по популярности следуют 100-граммовые слитки – 40 004 штуки (23%), 5-граммовые – 39 093 штуки (23%), 20-граммовые – 28 581 штука (17%), и 50-граммовые – 19 826 штук (12%).

Как сообщил Арчин Галимбаев, на данный момент наибольшим спросом пользуются слитки маленького номинала в 5 грамм, которые, вероятно, чаще используются в качестве подарков. Довольно часто казахстанцы приобретают и 100-граммовые слитки. Он отмечает, что золото сегодня – это более удобный и ликвидный инструмент для инвестиций, чем, скажем, недвижимость.

"Во-первых, слитки легко продать, экспертиза не занимает никакого времени. В обменном пункте вы можете получить наличность сразу, если упаковка целая. И, как показала практика за все эти годы, повредить упаковку сложно даже в агрессивных условиях. Поэтому, на мой взгляд, альтернативы золотым слиткам на сегодняшний день нет". Арчин Галимбаев

Он отметил, что в последние дни на фоне резкого роста спрос на золото немного упал. Так как многие граждане ждут отката цен. Однако пока он не происходит, и в результате этого количество сделок несколько сократилось.

Стоит ли инвестировать в золото?

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов считает, что покупка золота больше подходит для сохранения сбережений, так как драгметалл является одним из общепризнанных "безопасных" активов с невысоким колебанием цен и зачастую отрицательной корреляцией с рисковыми активами, например, с рынком акций. Однако при благоприятном стечении обстоятельств и длительном горизонте инвестирования действительно можно рассчитывать на приумножение своих вложений.

"Относительная легкость покупки-продажи золотых слитков и открытия металлического счета определенно является преимуществом таковых вложений. Но нужно также понимать, что одномоментная разница между покупкой и продажей зачастую будет в убыток из-за высокого спрэда между входом и выходом". Рамазан Досов

В числе других "издержек" покупок такого актива аналитик назвал дополнительные расходы на хранение и защиту от кражи/утраты актива, а также его невысокую ликвидность. По его словам, золото не так легко превратить в "живые" деньги, как, например, акции или депозиты.

"Среди основных отличительных особенностей отметим, что золото не генерирует процентных и дивидендных доходов, как, например, акции и облигации. Его доходность для казахстанцев будет зависеть только от изменения цены и курса доллара". Рамазан Досов

По оценкам эксперта, будущий спрос на золото и, соответственно, его цена будут во многом определяться объемами покупок центральными банками, промышленным использованием товара, рисками рецессии в мировой экономике и потенциальными "черными лебедями", которые повысят его значение как "безопасного" актива.

В моменте ожидаемый доход по тенговым депозитам в пределах 14-16% на горизонте следующих 12 месяцев вполне перекрывает оценки по росту цен на золото в 2-5% и потенциальное ослабление тенге к доллару на горизонте одного года. Досов напомнил, что прогноз экспертов финрынка по курсу доллара через год составляет 481,8 тенге за доллар.

Таким образом, по его мнению, покупка золота с коротким горизонтом инвестирования малоэффективна. Тем не менее, для тех, кто готов инвестировать на долгий срок, вложения в золото все еще могут быть перспективными в плане роста доходности актива.