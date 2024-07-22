Сколько составит коэффициент убыточности по страховым полисам автовладельцев в 2025 году
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АРРФР подготовило постановление "Об утверждении размеров таргетируемой убыточности и фактора достоверности, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", сообщает Zakon.kz.
В частности, документ утверждает на 2025 год:
- таргетируемую убыточность, используемую для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в размере 65%;
- фактор достоверности, используемый для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в размере 70%.
Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 августа.
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