Сколько составит коэффициент убыточности по страховым полисам автовладельцев в 2025 году

АРРФР подготовило постановление "Об утверждении размеров таргетируемой убыточности и фактора достоверности, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ утверждает на 2025 год:

таргетируемую убыточность, используемую для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в размере 65%;

фактор достоверности, используемый для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в размере 70%.

Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 августа.