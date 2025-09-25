Установлен уровень убыточности в обязательном автостраховании на 2026 год

Постановлением АРРФР от 15 сентября 2025 года утверждены размеры таргетируемой убыточности и фактора достоверности, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены на 2026 год:

таргетируемая убыточность, используемая для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в размере 65% ;

; фактор достоверности, используемый для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в размере 10%.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Таргетируемая убыточность – это целевой показатель уровня убыточности в обязательном автостраховании (ОГПО), который используется регулятором для расчета региональных поправочных коэффициентов к страховым премиям, что позволяет сделать тарифы более гибкими и соответствующими реальной убыточности в конкретном регионе.

На 2025 год в Казахстане этот показатель установлен на уровне 65% и используется для определения страховых премий по ОГПО.