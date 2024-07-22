Насколько выросли акции казахстанских компаний в первой половине года

В первой половине года фондовый рынок страны продолжил расти на фоне сильных финансовых результатов компаний. Акции каких компаний показали наибольшее увеличение за этот период – в материале Zakon.kz.

По данным аналитического центра АФК, в первом полугодии 2024 года локальные фондовые индексы показали двухзначный рост. Так индекс KASE вырос на 23%, AIXQI прибавил 10,3%. Это значительно превышает показатели за первое полугодие 2023 года – 10,9% и 5,9%, соответственно.

"Наибольшим спросом у локальных инвесторов в первом полугодии пользовались акции банковского сектора – БЦК (+85,6%), Kaspi (+38,8%) и Народного Банка (+25,7%), а также Kcell (+53,6%), что во многом является результатом их прочных финпоказателей, лидерством в инновациях и рыночных позициях, а также инвестиций в новые технологии". Аналитический центр АФК

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Дивидендные выплаты среди регулярно выплачивающих компаний увеличились у четырех эмитентов, сохранились на одном уровне у двоих, и были снижены лишь у одного. Однако средняя дивидендная доходность по рынку снизилась до 6,7% с 7,4% ранее ввиду более высоких цен на акции.

В целом, как отмечают аналитики, фондовый рынок в этом году растет фоне сильных финансовых результатов компаний, увеличения дивидендных выплат, снижения базовой ставки, позитивных рейтинговых действий и общего улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала.

"Таким образом, за первое полугодие инвесторы на фондовом рынке могли заработать от прироста цен и выплат дивидендов значительно больше, чем годовая доходность по альтернативным менее рисковым инструментам, таким как депозиты, недвижимость, и тому подобным". Аналитический центр АФК

Суммарный объем торгов индексными акциями на KASE и AIX составил 103,2 млрд тенге. При этом более половины торгов пришлось на акции Air Astana (25% от всего объема торгов), Народного Банка (16%) и КМГ (15%).

Стоит отметить, что розничные инвесторы активно наращивают долю в торгах на рынке акций: на вторичном рынке теперь они занимают превалирующую позицию – 62% против показателя в 45% ранее.

На фоне позитивной динамики индексов и большинства "голубых фишек" капитализация фондового рынка выросла до 32,3 трлн тенге, прибавив 20,8%, активы под управлением УИП увеличились до 1,3 трлн тенге или на 36,6%.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК ожидают, что во втором полугодии приток ликвидности на рынок может стимулироваться продолжающимся снижением ставок по тенговым депозитам, реинвестированием полученных дивидендов, а также стагнацией цен на рынке жилья.

В то же время, продолжающиеся обсуждения по вопросам отмены налоговых льгот на казахстанских биржах могут иметь серьезные последствия как для действующих игроков рынка, так и для дальнейшего притока инвесторов. Это, в свою очередь, требует оценки этих последствий и взвешенного подхода.