Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 23 июля 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,13 тенге, евро – 515,12 тенге, рубля – 5,4 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 517 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,42 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 471,7 тенге, продажи – 474,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 513,5 тенге, продажи – 517,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,31 тенге, продажи – 5,43 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 520 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,32 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен порядок получения возмещения Всеобщее декларирование: какие ошибки допускают казахстанцы при сдаче декларации

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