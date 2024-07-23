В АРРФР разъяснили, насколько могут снизиться ставки по краткосрочным микрокредитам

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) прокомментировали снижение годовой эффективной ставки вознаграждения по банковским займам и микрокредитам. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Даурен Салимбаев прокомментировал вопросы, касающиеся снижения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по банковским займам и микрокредитам.

В агентстве ранее сообщали, что, согласно проекту постановления АРРФР, размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам планируется снизить.

По словам представителя АРРФР, ставки вознаграждения по кредитам оказывают существенное влияние на долговую нагрузку и уровень закредитованности населения. При этом высокие ставки позволяют кредитным организациям компенсировать возможные риски и выдавать кредиты более рисковым заемщикам. Но, в то же время, по его мнению, это может снизить устойчивость бизнес-модели кредитных организаций ввиду возможных негативных последствий. Для заемщика высокая ставка приводит к более быстрому росту задолженности и увеличению риска просрочек по кредиту, считает Даурен Салимбаев.

"Наибольшие риски в этом плане наблюдаются в секторе онлайн-микрокредитования или так называемых займов до зарплаты, где законодательно была предусмотрена возможность выдачи микрокредитов до 50 МРП на срок до 45 дней без соблюдения ограничения по ГЭСВ". Даурен Салимбаев

Он напомнил, что в законе по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков, подписанном главой государства 19 июня, предусмотрено исключение особого порядка регулирования микрокредитов до 50 МРП, а также установление по всем микрокредитам ограничения по ГЭСВ.

"Проще говоря, прежде для краткосрочных микрокредитов не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения. По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20% за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346%. При ставке 1% в день и 20% за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2600%". Даурен Салимбаев

В проекте постановления, который разработало агентство совместно с Национальным банком, предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1 до 0,3% по микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП, и вместе с этим установить предельный размер годовой эффективной ставки на уровне 179%.

"Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в три раза". Даурен Салимбаев

Представитель агентства отметил, что разработанный проект постановления также предусматривает снижение предельных ГЭСВ по беззалоговым кредитам банков с 56 до 46%, по залоговым кредитам – с 40 до 35%. По классическим микрокредитам микрофинансовых организаций ГЭСВ будет снижена с 56 до 46%.

"В целом, при расчете предельных ставок по кредитам мы провели детальный анализ с учетом четырех рыночных факторов, влияющих на ставку по кредитам – это стоимость фондирования, операционные расходы, уровень кредитных рисков, а также процентная маржа кредитных организаций. Кроме этого, проанализировано влияние новых ставок на бизнес-модель, возможные потери и убытки, устойчивость банков и микрофинансовых организаций". Даурен Салимбаев

В агентстве ожидают, что снижение ставок по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения ввиду того, что новые займы будут предлагаться по более низкой ставке, что отразится и на снижении стоимости обслуживания кредитов.