Курс доллара еще вырос на торгах 24 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,93 тенге, поднявшись еще на 3,29 тенге.
Средневзвешенный курс рубля понизился до 6,85 тенге (-0,0093).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,56 тенге (+0,67).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,9-543,9 тенге, евро – по 634,5-639,5 тенге, рубли – по 6,73-6,85 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 24 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,70%, до 68,99 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,81%, до 65,78 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 538,64 тенге, евро – 631,56 тенге, рубля – 6,85 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июля, можно здесь.