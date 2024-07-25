Доллар еще подорожал на торгах 25 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,72 тенге, поднявшись на 0,66 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,40 тенге (+0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,9-475,9 тенге, евро – по 514,5-518,5 тенге, российские рубли – по 5,43-5,55 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 25 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,49%, до 81,31 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,53%, до 77,18 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,09 тенге, евро – в 514,01 тенге, рубля – в 5,48 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 25 июля, можно здесь.