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Доллар подешевел на торгах 15 июля

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,49 тенге, снизившись на 2,17 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,98 тенге (-0,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,1-474,3 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 июля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,2%, до 84,90 доллара за баррель после падения на 37 центов 12 июля.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 82,15 доллара за баррель, что на 0,1% ниже.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,03 тенге, евро – в 517,21 тенге, рубля – в 5,44 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.

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