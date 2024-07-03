Доллар подорожал на торгах 3 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,57 тенге, поднявшись на 0,68 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 64,67 тенге (+0,05).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,1-474,1 тенге, евро – по 507,5-511,5 тенге, российские рубли – по 5,31-5,43 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают расти 3 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,27%, до 86,47 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подросли на 0,24%, до 83,01 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 471,83 тенге, евро – 505,66 тенге, рубля – 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 июля, можно здесь.