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Почему казахстанцам запретят снимать пенсионные деньги на стоматологические услуги

Почему казахстанцам запретят снимать пенсионные деньги на стоматологические услуги, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:56 Фото: unsplash
В Министерстве здравоохранения Казахстана 24 июля 2024 года объяснили запрет на снятие пенсионных денег на стоматологические услуги, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Минздрав РК подготовил изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Из них следовало, что использование средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов планируется приостановить на полгода.

"По информации АО "Отбасы банк", уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) при использовании их на стоматологические услуги".Пресс-служба Минздрава РК

По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг.

"В связи с этим Министерством здравоохранения РК разработан проект приказа "О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение". Данным приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев – с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг", – объяснили в пресс-службе Минздрава РК.

Проект приказа размещен 24 июля 2024 года на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения.

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