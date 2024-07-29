От 85 до 900 тысяч тенге: какие зарплаты предлагает биржа труда в Казахстане

В июне 2024 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 94,4 тысячи вакансий – от помощника воспитателя до командира аэробуса. Предлагаются самые разные оклады в зависимости от квалификации и трудности работы, сообщает Zakon.kz.

Важно отметить, что по сравнению с маем этого года количество вакансий возросло на 8,6 тысяч, а количество резюме, наоборот, уменьшилось на 9,6 тысяч.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, летом отмечено снижение спроса на фермеров, рабочих сельского хозяйства, промышленности, строительства и транспорта. При этом наиболее востребованными являются работники со средней квалификацией (32,8 тыс. вакансий, или 37%).

Вместе с тем в июне начинается традиционный поиск сотрудников образования – сегодня в РК нужно дополнительно 18,4 тысячи педагогов и воспитателей. Не хватает персонала в сфере услуг (16,4 тыс. вакансий), здравоохранения (8,9 тыс. вакансий) и строительства (8,5 тыс. вакансий).

Что касается потребности по регионам, то больше всего требуется рабочей силы в Атырауской (7 тыс. вакансий), Жамбылской (6,7 тыс. вакансий) областях, в Астане (6,7 тыс.) и Алматы (6,2 тыс. вакансий).

Самыми популярными профессиями в июне среди квалифицированного персонала оказались водители автомобилей (1,7 тыс. вакансий), медсестры (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,5 тыс. вакансий). При этом возрос спрос на PR-менеджеров (+1,2 тыс. вакансий), делопроизводителей (+948 вакансий) и инженеров по автоматизации (+235 вакансий).

И, наконец, о зарплатах. В июне наибольшую оплату работодатели предлагали главным строителям (в среднем от 662 тыс. тенге), проходчикам (от 612 тыс. тенге), а также разработчикам IT-приложений (от 563 тыс. тенге).

Со стороны соискателей наиболее высокие желаемые заработные платы запрашивали пилоты (в среднем от 1 млн тенге), капитаны судна ( от 933 тыс. тенге) и руководители структурных подразделений коммерческих предприятий (от 920 тыс. тенге).

Самые низкие оклады сегодня в Казахстане имеют:

уборщики территорий – от 85 тыс.тенге

официанты – от 85 тыс.тенге

служащие на транспорте – от 85 тыс.тенге

архивариусы – от 85 тыс.тенге

подсобные рабочие – от 90 тыс.тенге

секретари – от 90 тыс.тенге

помощники бухгалтера – от 90 тыс.тенге

фельдшеры – от 140 тыс.тенге

контролеры – от 150 тыс.тенге

швеи – от 150 тыс.тенге.

В целом же средняя зарплата, которая предлагается на Электронной бирже труда, составляет около 250 тыс. тенге.

Многим категориям работодатели готовы платить больше. Относительно высокие оклады (кроме строителей, шахтеров и IT-специалистов) предлагаются:

врачам-кардиологам – от 500 тыс. тенге

главным инженерам в добывающей промышленности – от 500 тыс. тенге

машинистам автогрейдера – от 500 тыс. тенге

врачам-анестезиологам – от 490 тыс. тенге

акушерам – от 490 тыс. тенге

хирургам – от 520 тыс. тенге

ведущим инженерам-электрикам – от 500 тыс. тенге

электрогазосварщикам – от 510 тыс. тенге

юристам – от 500 тыс. тенге.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане планируют установить минимальную зарплату, исходя из международной конвенции «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)».

Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности и на все категории трудящихся.

Согласно Конвенции 131, принимающая ее страна при определении МЗП обязана учитывать потребности работников и их семей, общий уровень зарплат, стоимость жизни в стране и другие важные факторы.