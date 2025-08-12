От 756 тысяч тенге в месяц: каким специалистам в июле предлагали самую высокую зарплату

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 12 августа 2025 года рассказали, сколько вакансий в прошлом месяце работодатели разместили на Электронной бирже труда (ЭБТ) Enbek.kz и кому предлагали самые высокие зарплаты, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в июле на ЭБТ работодатели разместили 104,8 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. (4%) меньше по сравнению с июнем. В то же время количество соискателей за месяц выросло на 38 тыс. (34%) – было опубликовано 147,8 тыс. резюме.

В части заработной платы наибольшие ожидания исходили от соискателей на позицию:

пилота ( в среднем от 1,8 млн тенге ),

), руководителя по испытаниям и режимной наладке оборудования ( ~1,5 млн тенге ),

), технического директора в IT (~1,4 млн тенге).

А самые высокооплачиваемые открытые позиции, которые предлагал реальный сектор:

заместитель начальника участка в добывающей отрасли ( от 756 тыс. тенге ),

), начальник участка ( ~747 тыс. тенге ),

), главный строитель (~668 тыс. тенге).

В июле наиболее заметный прирост вакансий демонстрировали Алматинская (+28%, до 4,2 тыс.) и Кызылординская (+20%, до 2,8 тыс.) области, а также Алматы (+20%, до 7,9 тыс.) и Северо-Казахстанская область (+17%, до 4,7 тыс. вакансий). При этом Жамбылская (-57%, до 3,3 тыс.) и Туркестанская (-45%, до 5,6 тыс.) области отметились наибольшим снижением числа вакансий.

По данным Минтруда, большинство вакансий, размещенных работодателями в июле, пришлось на сферы:

образования (свыше 20 тыс. вакансий),

оказания прочих видов услуг (16,5 тыс.),

здравоохранения (10,6 тыс.),

обрабатывающей промышленности (7,7 тыс. вакансий).

Совокупная доля по вышеперечисленным отраслям составила 57% от всех вакансий. При этом каждая четвертая вакансия в сфере образования размещена в Астане и Алматы.

Среди конкретных профессий наибольшим спросом у работодателей пользовались

медсестры/братья (2,2 тыс. вакансий),

воспитатели (1,9 тыс.),

водители автомобиля (1,8 тыс.).

В разрезе квалификационных требований в структуре спроса произошло смещение в сторону высококвалифицированного труда – в июле было размещено 32,9 тыс. таких вакансий (31,4%). Также возросла потребность в неквалифицированных работниках – 44,3 тыс. вакансий (42,3%). Среднеквалифицированных сотрудников искали лишь в 26,3% случаев (27,6 тыс.)

Количество резюме в июле, как подчеркнули в Минтруда, выросло во всех регионах без исключения. При этом активность соискателей заметно усилилась прежде всего в Шымкенте (+54%, до 19,6 тыс. резюме), Кызылординской (+46%, до 9,3 тыс.) и Атырауской (+38%, до 10,4 тыс.) областях.

"Таким образом, к середине лета активность работодателей частично скорректировалась после июньского всплеска сезонного спроса, но интерес соискателей продолжил расти, особенно это заметно в сегменте высококвалифицированного труда среди работников образовательных учреждений". Пресс-служба МТСЗН РК

О том, какой была ситуация на Электронной бирже труда Enbek.kz в июне 2025 года, можете узнать здесь.