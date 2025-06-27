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Финансы

Могут ли подорожать потребительские кредиты – ответ МНЭ

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 13:55 Фото: freepik
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 27 июня 2025 года в кулуарах ответил, могут ли подорожать потребкредиты из-за повышения налога на прибыль банков, передает корреспондент Zakon.kz.

Амрин считает, что предпосылок для этого нет.

"В структуре себестоимости КПН (корпоративный подоходный налог) нет. То есть доход есть – мы изымаем часть чистого дохода, который подлежит налогообложению", – ответил Азамат Амрин.

Ранее депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в новый Налоговый кодекс Казахстана. Таким образом, считается, что документ в целом поддержан Парламентом страны и направлен на подпись главе государства.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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