Как увеличение трансфертов из Нацфонда может повлиять на курс тенге

Что будет влиять на динамику курса тенге в августе и как может отразиться на валюте потенциальное увеличение трансфертов из Нацфонда, в материале Zakon.kz.

В последний торговый день июля нацвалюта продемонстрировала небольшие колебания на преимущественно позитивном внешнем фоне и ожиданиях рынка перед публикацией объемов продажи инвалюты из Нацфонда в августе, отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Так, по итогам торгов 31 июля, средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до отметки 474,15 тенге за доллар, потеряв 1,01 тенге. При этом объем торгов сохранялся пониженным и составил всего 128,3 млн долларов (–12,7 млн).

"Низкая торговая активность может быть обусловлена выжидательной позицией игроков рынка перед публикацией информации об объемах продаж инвалюты из Нацфонда в текущем месяце. Так, чистые продажи инвалюты в рамках операций НБРК на валютном рынке (продажи инвалюты из Нацфонда и ЗВР, покупки для ЕНПФ) вырастут в августе до 530-600 млн долларов в сравнении с показателем в 346 млн в июле". АФК

В ассоциации прогнозируют, что с учетом повышенных продаж инвалюты из Нацфонда и предстоящего во второй половине августа очередного квартального налогового периода, когда традиционно растет предложение инвалюты на рынке – тенге может отыграть часть понесенных недавно потерь. Напомним, что в июле курс тенге ослаб на 0,5%, до 474,15 тенге за доллар США.

В то же время сегодня будут опубликованы данные об изменении общего уровня цен на товары и услуги за июль, которые будут иметь определяющее влияние на дальнейший процесс нормализации монетарных условий в стране.

Аналитик Анна Бодрова также ожидает, что увеличение продаж инвалюты и вероятное увеличение продаж из резервов для финансирования сделки по покупке доли в "Казатомпроме" до 230-250 млн долларов способно весьма позитивно отразиться на курсе тенге.

"Есть мнение, что Нацбанк Казахстана проявляет определенную активность в отношении предоставления валютной ликвидности, что также благоприятно сказывается на положении валютной секции". Анна Бодрова

По оценкам аналитика, в четверг, 1 августа, иностранные валюты будут находиться в следующих пределах: доллар США в коридоре 472-476 тенге, евро – 510-518 тенге, рубль – 5,40-5,50 тенге, китайский юань – 65-66 тенге.