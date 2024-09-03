Эксперты рассказали, почему тенге продолжает снижение

Под давлением чего находится курс национальной валюты и как на тенге могли повлиять новости об увеличении трансфертов из Нацфонда, в материале Zakon.kz.

По итогам биржевых торгов в понедельник курс по паре USD/KZT вырос до отметки 482,55 тенге, прибавив 0,94 тенге с прошлой сессии, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана.

"Давление на нацвалюту могло оказывать снижение нефтяных котировок и реализация накопленного за время продолжительных выходных в стране спроса на инвалюту для оплаты импортных контрактов, обслуживания внешнего долга и прочих целей". АФК

В то же время "более глубокому падению тенге", по мнению аналитиков ассоциации, могла препятствовать информация об увеличении чистых продаж инвалюты в рамках операций Нацбанка на валютном рынке. Ожидается, что в сентябре они могут увеличиться до 700 млн долларов против показателя в 565 млн по итогам августа. В АФК напомнили, что показатель растет третий месяц подряд.

По мнению аналитика Анны Бодровой, тенге во многом снижается из-за недостаточного предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

"В сентябре Нацбанк Казахстана планирует продать из Нацфонда 0,9-1,0 млрд долларов США для того, чтобы финансирование госбюджета происходило без перебоев. Это отличная новость, потому что в августе трансферы оценивались только в 546 млн долларов. Нацбанк также намерен продать порядка 230-250 млн долларов для того, чтобы профинансировать покупку Казахстаном доли в "Казатомпроме". Анна Бодрова

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При этом со стороны рынка нефти тенге поддержки пока не поступает, баррель Brent находится у отметки в 77 долларов. Аналитик полагает, что во вторник американский доллар будет балансировать в границах 480-484 тенге, евро – 530-538 тенге, рубль – 5,30-5,40 тенге, китайский юань – 67-69 тенге.