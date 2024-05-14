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Продам квартиру в Алматы и куплю четыре в Египте: почему в Казахстане дорогое жилье

жилье,. новостройки, цены, недвижмость, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:35 Фото: Zakon.kz
Если вы имеете 3-комнатную квартиру в центре Алматы, вы смело можете претендовать на беспечную жизнь где-нибудь в Египте или Болгарии. Продав свои апартаменты в Казахстане, вы купите три, а то и четыре квартиры за границей. Почему так переоценено жилье в Алматы – рассказывает Zakon.kz.

Ежегодно в южной столице Казахстана строятся сотни многоэтажных домов. Так, в 2023 году было построено 2,5 млн кв. м жилья, в 2024 году планируется сдать до 2 млн кв. м жилья.

жилье, недвижимость, цены, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:35

Фото: kazrealt

Казалось бы, должно происходить медленное снижение цен на квартиры. Но дело обстоит с точностью до наоборот. Если мы сравним сегодняшнюю стоимость квартир в новостройках с ценами 2014 года, то увидим, что квартиры подорожали больше, чем на 62%, а по сравнению с 2010 годом – почти в три раза.

Дороже, чем в Барселоне и Палм бич

В итоге сегодня в Алматы 1 кв. м жилья в центре стоит примерно 1900 долларов.

Для сравнения:

  • в Каире (Египет) в престижном новом районе Нью Кэпитал Сити стоимость 1 кв. м – 343 доллара;
  • в Лиссабоне (Португалия) – 1100 долларов;
  • в Кишиневе (Молдова) – 1 тыс. долларов;
  • в Баку (Азербайджан) – 995 долларов;
  • в Палм бич (Флорида, США) – 1990 долларов;
  • в Барселоне (Испания) – 1300 долларов;
  • в Варне (Болгария) – 1300 долларов;
  • в Тусоне (Аризона, США, побратим Алматы) – 1860 долларов.

Эти данные взяты 14 мая 2024 года с зарубежных сайтов по продаже недвижимости.

Более общую картину дает портал Numbeo.com, который много лет сравнивает уровень жизни в разных странах, в том числе и стоимость жилья.

Согласно данным портала, Алматы по дороговизне 1 кв. м жилья находится на 236-м месте в мире и на седьмом месте по СНГ. Дороже, чем у нас квартиры только в Москве, Ереване, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Так, в Москве средняя стоимость метра жилья составляет 5290 долларов, в Санкт-Петербурге – 3108, в Казани – 2100.

При этом стоимость метра жилья в Бишкеке – 1 тыс. долларов, в Минске – 1833, в Баку – 1800, в Ташкенте – 1400.

Жилье, цены, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:35

Стоимость квартиры в Каире. Фото: realestate

жилье, недвижимость, цены, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:35

Стоимость квартиры в Барселоне. Фото: idealista

жилье, недвижимость, цены, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:35

Стоимость квартиры в Тусоне (США). Фото: sothebysrealty

Почему? Да потому что…

Причин дороговизны жилья в Алматы множество. Например, социолог Дария Джуринская уверена, что все дело в сильнейшей урбанизации.

"Ежегодно в Алматы переезжают из других городов и аулов до 40 тыс. человек. Только в 2023 году, по данным статистики, в Алматы переселились более 38 тыс. человек. Им всем где-то надо жить".Дария Джуринская

Кроме того, верхняя часть Алматы, находящаяся в предгорье, славится просто райским климатом с относительно не жарким летом и яркой, снежной, но короткой зимой.

"Здесь проживает самая активная и богатая часть бизнес-сообщества Казахстана, и здесь находится самая дорогая недвижимость. Часто стоимость квадратного метра в элитарных кварталах и районах превышает 2 млн тенге".Дария Джуринская

Еще одна причина дороговизны жилья – большая импортозависимость строительной отрасли. Большая часть стройматериалов закупается за границей, соответственно, в Казахстан импортируется и зарубежная инфляция и логистика.

И, наконец, еще одна причина состоит в сложности и дороговизне инженерных решений при строительстве жилья в Алматы. Это связано с высокой сейсмоопасностью района. Например, в среднем на каждый дом, построенный в Алматы, уходит на 25% больше арматуры, чем на равнине в Караганде или Астане.

Как бы то ни было, но рынок установил именно такие цены, считает эксперт. Иметь жилье в Алматы престижно, но дорого.

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