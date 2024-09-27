Снять квартиру стало дешевле: в Казахстане началось сезонное снижение цен на аренду жилья

В среднем аренда квартир в городах страны подешевела на 7%. Это связано с окончанием традиционного осеннего перегрева рынка из-за наплыва студентов в крупные города, сообщает Zakon.kz.

По данным риэлторских агентств и сайтов по недвижимости, больше всего подешевели съемные квартиры в Кокшетау, Актау и Актобе.

Так, в Актау сегодня можно снять 1-комнатную квартиру с меблировкой и телевизором недалеко от мечети Бекет-ата за 150 000 тенге в месяц. Снижение цен в городе составило 4%.

В Актобе (район "Старый город") аналогичная квартира обойдется в 130 000 тенге (снижение на 5%).

В Кокшетау по проспекту Назарбаева аренда "однушки" с мебелью будет стоить 140 000 тенге (снижение за месяц 4%).

Подешевели съемные квартиры и в Алматы. При этом южная столица – единственный город, в котором наблюдается снижение цен на аренду жилья в годовом измерении. За два года цены здесь снизились на 5%.

Здесь сыграли свою роль два фактора, считает директор риэлторской компании Индира Рахимбекова.

"Два года назад, когда Алматы переживал невиданный квартирный бум из-за приезда релокантов из России, цены на арендное жилье просто взлетели до небес. Потом ситуация успокоилась и стоимость аренды, даже несмотря на сильную инфляцию, откатились вниз". Индира Рахимбекова

Второй фактор, по мнению специалиста по недвижимости, связан с обесцениванием тенге в 2024 году и переходом арендаторов на более бюджетные варианты проживания, особенно это касается учащихся вузов.

"Сегодня студентам выгоднее снимать не однокомнатную квартиру, а двухкомнатную в складчину. Тогда арендная плата на человека снижается вполовину". Индира Рахимбекова

Есть еще один момент, касающийся Алматы, на который обратила внимание риэлтор. Южная столица сегодня настолько большой и "растянутый" город, что здесь цены на жилье варьируются от 2 000 тенге за квадратный метр в Нижней пятилетке до 11 000 тенге за 1 кв. м в "золотом квадрате". Говорить о средних ценах на аренду в Алматы просто бессмысленно, уверена специалист.

По другим города Казахстана средняя цена аренды однокомнатной квартиры с мебелью, посудой, телевизором и Wi-Fi в тенге такова:

Астана – 190 000

Актау – 130 000

Актобе – 130 000

Атырау – 140 000

Караганда – 140 000

Костанай – 130 000

Павлодар – 130 000

Петропавловск – 140 000

Уральск – 140 000

Усть-Каменогорск – 120 000

Шымкент – 150 000

Кокшетау – 140 000

Что касается прогноза на будущее, то эксперт уверена, что цены на аренду будут держаться на нынешнем уровне вплоть до весны следующего года, когда многие студенты покинут свое временное жилье. Корректировать стоимость аренды квартир будет только инфляция. Разумеется, этот прогноз сбудется, если не произойдет никаких внешних или внутренних шоков.

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