Какую важную налоговую отчетность нужно представить до 15 августа

Наступил август, а вместе с ним и налоговые обязательства, которые необходимо исполнить до 15 августа. Об этом напомнили в Департаменте госдоходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

В департаменте напомнили предпринимателям о важных ежемесячных, квартальных и полугодовых отчетностях. Соблюдение сроков поможет избежать административных санкций.

Ежемесячные отчетности

Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением (формы 400.00 и 421.00).

Квартальные отчетности

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (форма 101.03).

Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04).

Декларация по ИПН и социальному налогу, она сдается за работников, зарегистрированных у работодателя (форма 200.00).

Декларация по НДС (форма 300.00).

Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00.

Декларация по подписному бонусу (форма 510.00).

Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00).

Декларация по платежу по возмещению исторических затрат (форма 560.00).

Декларация по рентному налогу на экспорт (форма 570.00).

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00).

Декларация по налогу на игорный бизнес (форма 710.00).

Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (форма 860.00).

Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (форма 870.00).

Декларация по плате за цифровой майнинг (форма 880.00).

Декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (форма 913.00).

Полугодовые отчетности:

Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).

По данным ДГД, на 1 июля 2024 года в Алматы применяют специальный налоговый режим:

на основе упрощенной декларации – 256 755 налогоплательщиков (в том числе ИП – 215 009, юридических лиц – 41 746);

розничного налога – 6076 налогоплательщика (в том числе ИП – 4031, юридических лиц – 2045).

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на страничке Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.