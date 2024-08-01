Какую важную налоговую отчетность нужно представить до 15 августа
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Наступил август, а вместе с ним и налоговые обязательства, которые необходимо исполнить до 15 августа. Об этом напомнили в Департаменте госдоходов Алматы, сообщает Zakon.kz.
В департаменте напомнили предпринимателям о важных ежемесячных, квартальных и полугодовых отчетностях. Соблюдение сроков поможет избежать административных санкций.
Ежемесячные отчетности
- Декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением (формы 400.00 и 421.00).
Квартальные отчетности
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (форма 101.03).
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (форма 101.04).
- Декларация по ИПН и социальному налогу, она сдается за работников, зарегистрированных у работодателя (форма 200.00).
- Декларация по НДС (форма 300.00).
- Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по соглашению (контракту) о разделе продукции (форма 500.00.
- Декларация по подписному бонусу (форма 510.00).
- Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме (форма 531.00).
- Декларация по платежу по возмещению исторических затрат (форма 560.00).
- Декларация по рентному налогу на экспорт (форма 570.00).
- Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (форма 590.00).
- Декларация по налогу на игорный бизнес (форма 710.00).
- Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (форма 860.00).
- Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (форма 870.00).
- Декларация по плате за цифровой майнинг (форма 880.00).
- Декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (форма 913.00).
Полугодовые отчетности:
- Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса (форма 910.00).
По данным ДГД, на 1 июля 2024 года в Алматы применяют специальный налоговый режим:
- на основе упрощенной декларации – 256 755 налогоплательщиков (в том числе ИП – 215 009, юридических лиц – 41 746);
- розничного налога – 6076 налогоплательщика (в том числе ИП – 4031, юридических лиц – 2045).
Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" (https://cabinet.kgd.gov.kz), а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.
С подробной информацией о сдаче отчетностей, уплате налогов и платежей можно ознакомиться на сайте департамента и на страничке Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty, также по номеру 1414/3.
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