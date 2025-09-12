Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 сентября
В Казахстане 15 сентября 2025 года истекает срок представления некоторых форм налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 15 сентября 2025 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
ф. 250.00 – Декларация об активах и обязательствах (по состоянию на 31 декабря 2024 года);
ф. 270.00 – Декларация о доходах и имуществе за 2024 год;
ф. 400.00 – Декларация по акцизу;
ф. 421.00 – Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июль 2025 года;
ф. 300.00 – Ликвидационная декларация по НДС при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в августе 2025 года.
