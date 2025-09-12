#АЭС в Казахстане
Финансы

Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 сентября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 09:41 Фото: freepik
В Казахстане 15 сентября 2025 года истекает срок представления некоторых форм налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 15 сентября 2025 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

ф. 250.00 – Декларация об активах и обязательствах (по состоянию на 31 декабря 2024 года);

ф. 270.00 – Декларация о доходах и имуществе за 2024 год;

ф. 400.00 – Декларация по акцизу;

ф. 421.00 – Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июль 2025 года;

ф. 300.00 – Ликвидационная декларация по НДС при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в августе 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
