Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 сентября

В Казахстане 15 сентября 2025 года истекает срок представления некоторых форм налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 15 сентября 2025 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

ф. 250.00 – Декларация об активах и обязательствах (по состоянию на 31 декабря 2024 года);

ф. 270.00 – Декларация о доходах и имуществе за 2024 год;

ф. 400.00 – Декларация по акцизу;

ф. 421.00 – Расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июль 2025 года;

ф. 300.00 – Ликвидационная декларация по НДС при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в августе 2025 года.