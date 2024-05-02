Крепкий тенге: почему доллар, евро и рубль подешевели по итогам апреля

В апреле тенге окреп не только по отношению к доллару, но и ко всем основным валютам. Почему евро, рубль и юань также подешевели по итогам апреля, в материале Zakon.kz.

По итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1%, до 442 тенге за доллар США, следует из сообщения Национального банка РК. При этом продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили более 1 млрд долларов США.

Отмечается, что при проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. По информации регулятора, это позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

Между тем транши из Нацфонда, по оценкам экспертов, оказывают определенную поддержку тенге и играют не последнюю роль в укреплении нацвалюты. В результате вслед за долларом дешевеют и остальные валюты. Например, как видно на графике ниже, евро в апреле дешевел практически наравне с долларом.

Фото: Национальный банк РК

Следует отметить, что тенге укрепился к основным валютам не только в апреле, но и с начала года. Так, евро с января по апрель подешевел на 13,4 тенге (–2,7%), юань на 1,28 (–2%) и рубль на 0,26 тенге (–5%).

Фото: Zakon.kz

Доллар тянет валюты за собой

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает наблюдающееся укрепление аномальным. В частности потому, что оно происходит практически без оглядки на внешние раздражители. Эксперт пояснил, что традиционно курс стремится к бюджетным целевым показателям, однако сейчас этого не происходит под влиянием трансфертов. По его мнению, в текущей экономической системе тенге должен быть несколько слабее.

"Эти трансферты увеличиваются и на рынке возникает большой "навес" из предложения инвалюты. Предложения инвалюты больше, чем спрос на нее. Это создает условия, при которых тенге укрепляется против всех остальных валют. В основном валюты взаимосвязаны, и практически все валютные пары так или иначе рассчитываются через доллар. Даже когда мы рассчитываем курс рубль/тенге – он представляет собой производное от доллар/тенге и доллар/рубль. Другими словами, если вы поделите одно на другое, то получите ровно соотношение рубль/тенге", – пояснил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что немаловажное значение имеет и то, как ведут себя другие валюты. Предположим, если происходит обвальное ослабление евро, то пара евро/енге может среагировать на такое событие отдельно, без привязки к другим валютам.

Материал по теме Дешевые доллары: стоит ли сейчас покупать американскую валюту

Аналитик Анна Бодрова в свою очередь заметила, что основная доля торгов внутри валютной секции KASE приходится на пару доллар/тенге. По этой причине динамика в этом инструменте в ряде случаев обуславливает и движение в остальных. Но имеют значение и другие факторы.

"Укрепление тенге в паре с рублем связано с ослаблением российской валюты на МосБирже. Курс евро на мировой арене также постоянно попадает под давление, что становится базой для снижения курса евро в паре с тенге". Анна Бодрова

Фото: Национальный банк РК

Что будет в мае

По информации Нацбанка, трансферты в мае могут быть несколько ниже, чем в предыдущем месяце. В связи с этим эксперты не ждут существенного укрепления нацвалюты РК.

"Объем бюджетных трансфертов Нацбанка из Нацфонда в мае будет немного ниже, чем а апреле. Из-за этого параметры предложения валюты на внутреннем рынке несколько сократятся, а тенге лишится части поддержки. В этом свете мы не ожидаем слишком стремительного укрепления курса тенге к иностранным валютам". Анна Бодрова

Арман Бейсембаев предполагает, что в мае будет продолжаться лишь умеренное укрепление тенге к иностранным валютам. В самом Нацбанке полагают, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки, следует из сообщения регулятора.

Ранее Zakon.kz публиковал прогноз по курсу тенге на текущую неделю.