Между Россией и Китаем: экономист назвал главные проблемы Казахстана в 2024 году

В первом полугодии 2024 года в Казахстане наблюдается замедление роста ряда отраслей реального сектора экономики и падение инвестиций в основной капитал. Такое положение сложилось из-за многих причин, в том числе, и международных, сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор Центра исследований прикладной экономики AERC, кандидат экономических наук Жаныбек Айгазин представил очередной Макроэкономический обзор Казахстана, где отражен анализ текущих трендов, а также детализированный прогноз основных макроэкономических показателей на 2024 год.

Еще в прошлом году The Economist назвал 2024 год Годом выборов. Действительно, в этом году 88 стран, где проживает не менее 49% населения мира, уже провели или проведут национальные выборы.

Так, например, в Украине запланированные на март выборы не состоялись ввиду введенного военного положения. В то же время в России мартовские выборы президента завершились очередным избранием Владимира Путина.

В свою очередь на другом континенте в фокусе внимания выборы президента США, которые должны состояться 5 ноября 2024 года. Это 60-е по счету американские выборы, на которых будет избран 47-й президент Америки.

Казалось бы, выборы президентов – сугубо политическое явление. Однако практика показывает, что это событие существенно влияет на экономическую обстановку в мире, подчеркивает экономист. Например, МВФ в своем регулярном обзоре Fiscal Monitor в апреле текущего года обозначил президентские выборы в странах одним из факторов для роста бюджетных дефицитов.

"Эмпирические данные указывают на уклон в сторону больших бюджетных дефицитов в годы выборов. И на этот раз политический дискурс особенно громок в пользу бюджетной экспансии". МВФ

Несмотря на отсутствие выборов, проблема бюджетного дефицита и растущей фискальной экспансии на повестке дня и Казахстана. Казахстанская экономика за 6 месяцев 2024 года столкнулась с серьезным недопоступлением налоговых доходов в республиканский бюджет: налоговые поступления за январь-июнь 2024 года на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, и на 24,1% меньше плана.

Вынужденное финансирование последствий паводков при сокращении налоговых поступлений вынудило правительство РК изъять из Национального фонда 3,0 трлн тенге, или уже 3/4 от запланированного на год гарантированного объема трансфертов, занять почти 2,5 трлн тенге и продать акции АО "Казатомпром" в Национальный фонд.

Иллюстрация: aerc.org.kz

Но вопреки бюджетным дисбалансам перспективы роста как казахстанской, так и глобальной экономики видятся экономистам все еще положительными. Так, например, МВФ в июле сохранил прогноз роста мировой экономики на 2024 года на уровне 3,2% и улучшил прогноз роста для Казахстана на этот год с 3,1% до 3,5%. Согласно июньскому докладу Global Economic Prospects, Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики в 2024 году на 2,6%, а казахстанской экономики – на 3,4%.

Какие же главные тренды отмечаются в мире?

Американская экономика во 2 квартале 2024 года выросла, по предварительной оценке Бюро экономического анализа США (US BEA), на 2,8%. При этом годовая инфляция в стране в июне составила 3%.

Китайская экономика (вторая экономика мира) во 2 квартале нынешнего года продемонстрировала рост в 4,7%, что ниже ожиданий (ожидалось 5,1%). Экономика страны пока не может полностью восстановиться из-за затяжного спада в секторе недвижимости и сильной безработицы. Тем не менее, это не помешало МВФ в июле улучшить прогноз роста Китая на текущий год с 4,6% до 5% годовых.

Экономика Европейского союза, похоже, прошла нижнюю точку. На текущий год МВФ пересмотрел прогноз для региона в сторону незначительного повышения с 0,8% до 0,9%. Причем уровень инфляции Европы находится ниже 3%.

Что касается Казахстана, то в первом полугодии 2024 года в стране наблюдается замедление роста ряда отраслей реального сектора экономики и падение инвестиций в основной капитал.

Промышленность растет умеренными темпами: основной вклад в рост промышленности вносит обрабатывающая промышленность, в то время как горнодобывающая промышленность растет околонулевыми темпами. Грузооборот всеми видами транспорта снижается, но торговля растет благодаря росту потребительского спроса.

Объемы внешней торговли планомерно снижаются ввиду падения импорта и небольших темпов роста экспорта.

Иллюстрация: aerc.org.kz

Падение импорта связано с сокращением ввоза инвестиционных товаров из России, которая в условиях санкций не может, как ранее, обеспечивать казахстанский спрос из-за отсутствия доступа к комплектующим. Сокращается доля России в торговле с Казахстаном: страна уступила первенство по обороту Китаю.

"Но Россия все еще обеспечивает более четверти казахстанского импорта, а потому ожидаемый рост цен в России через импорт все еще может повлиять на инфляцию в Казахстане". Жаныбек Айгазин

Пока отечественная инфляция в годовом выражении сохраняет понижательный тренд: в июне инфляция составила 8,4% (г/г), но несомненно, что продолжение программы "тариф в обмен на инвестиции" в отношении коммунальных субъектов естественной монополии может привести к значительному росту платных услуг к концу этого года.

В итоге AERC снизил прогноз экономического роста Казахстана на 2024 год с 4,2% до 4%.