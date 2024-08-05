Названы самые дорогие регионы Казахстана в 2024 году

Бюро национальной статистики обновило данные по прожиточному минимуму в регионах Казахстана. Оказалось, что в 11 областях РК прожиточный минимум ниже среднего значения по стране, а жизнь на юге дешевле жизни на севере почти на 40%, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что вслед за снижением темпов инфляции прожиточный минимум (ПМ) в среднем по Казахстану снизился на 88 тенге. И все равно по сравнению с 2023 годом ПМ вырос на 4,6%.

Прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Он рассчитывается исходя из стоимости продуктов из этой минимальной продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги.

В корзину входят 43 наименования продуктов (55% от общей суммы), в том числе мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные продукты, яйца, сахар, чай, специи и др. На непродовольственные товары и услуги доля расчета установлена в размере 45% от всей суммы прожиточного минимума.

Интересно, но отечественные статистики уверены, что ПМ выше для мужчин старше 18 лет (61 573 тенге), чем для женщин (48 882 тенге). Также специалисты полагают, что казахстанским пенсионерам достаточно 48 389 тенге в месяц, детям до 14 лет – 41 395 тенге, юношам в возрасте 14-17 лет – 65 361 тенге, а девушкам того же возраста – 50 081 тенге.

Также любопытна статистика по регионам республики. Прожиточный минимум стал меньше в южных областях (причина – сезонное понижение цен на овощи и фрукты): в Жамбылской (-787 тенге), Туркестанской (-641 тенге), Жетысуской (-566 тенге), Алматинской (-548 тенге) и Шымкенте (-706 тенге), но вырос в ВКО (+201 тенге), СКО (+545 тенге) и Павлодарской (+807 тенге) области.

Традиционно самый высокий показатель ПМ зафиксирован в Мангистауской области (63 503 тенге в месяц). На втором месте – столица Казахстана. Астанчанам для удовлетворения своих минимальных потребностей требуется 56 867 тенге. ВКО потеснила Алматы. Дешевле всего – почти на 40% – жизнь в Туркестане.

Прожиточный минимум на начало августа 2024 года (области Казахстана):

Мангистауская – 63 503;

Астана – 56 867;

ВКО – 55 050;

Алматы – 54 949;

Улытауская – 52 639;

Алматинская – 52 329;

Абайская – 51 686;

Акмолинская – 51 384;

СКО – 51 205;

Павлодарская – 51 013;

Карагандинская – 50 393;

Шымкент – 50 305;

Костанайская – 49 836;

Жетысуская – 49 651;

Атырауская – 48 518;

Жамбылская – 48 079;

ЗКО – 48 027;

Актюбинская – 47 030;

Кызылординская – 46 155;

Туркестанская – 45 169.

Ранее мы рассказывали о том, что годовая инфляция в Казахстане продолжает медленно замедляться. Самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,3%), Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).