Почему жизнь в Мангистау в 1,5 раза дороже, чем в Туркестане

Бюро национальной статистики АСПиР РК подсчитало величину прожиточного минимума по регионам страны. Оказалось, что товары и услуги на западе Казахстана стоят намного дороже, чем в южных регионах, сообщает Zakon.kz.

Величина прожиточного минимума в Казахстане на 4 ноября 2024 года составила 55 079 тенге. За месяц этот показатель уменьшился на 41 тенге. При этом в Мангистауской области прожиточный минимум составляет 68 779 тенге, а в Туркестанской области – всего 48 733 тенге.

Прожиточный минимум – это минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.

Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги.

В продовольственной корзине содержится 64 наименования продуктов питания: мясные, рыбные, молочные, масложировые, хлебные, плодоовощные их виды, яйца, сахар, чай, специи и другие. Эта корзина рассчитывается по научно обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, которые утверждены приказом МНЭ РК.

Так, согласно минимальной продовольственной корзине, средний казахстанец должен употребить минимально в год: хлеба ржаного и пшеничного 77 кг; гречневой крупы – 7,4 кг; 149 кг овощей; 132 кг фруктов и ягод; 78,4 кг мяса и так далее.

Стоимость минимальной продовольственной корзины рассчитывается путем умножения минимальных норм потребления основных продуктов питания в среднем на душу населения, различных половозрастных и социально-демографических групп населения на средние цены регистрации в представительных объектах розничной торговой сети. В разных регионах эти цены разные (более подробно читайте здесь), поэтому разнится и минимальная продуктовая корзина, и, соответственно, весь минимальный прожиточный минимум.

Вот полный список величины прожиточного минимума по областям:

Мангистауская область – 68 779 тенге;

Алматы – 59 844 тенге;

Астана – 58 447 тенге;

ВКО – 58 160 тенге;

Абайская область – 56 116 тенге;

Алматинская область – 55 599 тенге;

Улытауская область – 55 489 тенге;

СКО – 54 377 тенге;

Шымкент – 53 684 тенге;

Акмолинская область – 53 639 тенге;

Жетысуская область – 53 092 тенге;

Костанайская область – 53 040 тенге;

Атырауская область – 52 772 тенге;

Павлодарская область – 52 631 тенге;

Карагандинская область – 52 332 тенге;

ЗКО – 51 759 тенге;

Жамбылская область – 51 129 тенге;

Актюбинская область – 50 807 тенге;

Кызылординская область – 49 343 тенге;

Туркестанская область – 48 733 тенге.

Следует отметить, что прожиточный минимум – один из базовых бюджетных показателей в Казахстане. К его величине привязан расчет черты бедности, и если доход на члена семьи оказался ниже черты бедности, то такая семья может получать от государства адресную социальную помощь.

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